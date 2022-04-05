Міжнародний трибунал, світова спільнота повинні визнати злочини росіян в Україні актом геноциду щодо цивільного населення.

До цього закликає міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона просить світову спільноту долучитись до вивчення багатьох страшних злочинів проти мирного населення, скоєних російською армією в Україні.

– Маємо всі наочні факти, записи з камер відеоспостереження, вже знаємо в обличчя багатьох нелюдів, хто катував жінок, дітей. Знаємо, з яких вони військових частин та хто їхні командири. Сучасні технології дозволяють це з’ясувати. Потрібно встановити та покарати кожного злочинця, – зауважила вона.

Ірина Верещук підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського створити міжнародну експертну групу для професійного неупередженого розслідування.

Після звільнення Київської області від російських окупантів увесь світ зміг побачити звірства, до яких вдавалися загарбники. Зокрема, на вулицях Бучі, Ірпеня та Гостомеля знайшли сотні тіл мирного населення і масові поховання.

У людей були зав’язані руки та сліди катувань на тілі. Після звірств РФ у Бучі Велика Британія скликає засідання Радбезу ООН.

Постійна представниця країни в ООН Барбара Вудворд вже запевнила, що Британія використає своє головування у Радбезі, щоб забезпечити прозорість, відповідальність і справедливість розгляду доказів військових злочинів в Україні, зокрема, на звільненій від окупантів Київщині.

Фото: Мінреінтеграції