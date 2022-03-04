В Україні розпочато розслідування за фактом екоциду через напад російських військ на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який стався в ніч на 4 березня.

Про це поінформували в Офісі генпрокурора України. У відомстві нагадали, що цієї ночі війська РФ здійснили напад на Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі та шостою в світі.

– Ворожий обстріл спричинив пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може бути екологічна катастрофа світового масштабу, – зазначається в повідомленні.

А тому Офіс генпрокурора разом зі Службою безпеки України розпочали розслідування за фактами вчинення терористичного акту та екоциду (ч. 2 ст. 258 та ч. 2 ст. 28, ст. 441 Кримінального кодексу).

Як відомо, екоцид – це масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів, а також інші дії, які можуть спровокувати екологічну катастрофу (згідно зі ст. 441 ККУ).

В Офісі генпрокурора наголосили, що, згідно з міжнародним правом, заборонений військовий вплив на природне середовище. А в Женевських конвенціях вказано, що греблі, дамби та АЕС не можуть ставати об’єктами нападу.

Водночас країна-агресор Росія відкрито нехтує цими нормами. Так, ще в перший день повномасштабної війни проти України, 24 лютого, путінські війська захопили Чорнобильську АЕС і наразі незаконно утримують персонал цієї атомної електростанції.

– Через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. В повітря піднявся радіоактивний пил. За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 разів у порівнянні із середньорічними, – нагадали в Офісі генпрокурора.

Крім того, ворог обстріляв територію пункту захоронення радіоактивних відходів філії Об’єднання Радон у Києві. Через такі дії агресора вийшла з ладу система радіаційного моніторингу.

А в селі Крячки Васильківської громади, що на Київщині, війська РФ навмисне обстріляли нафтобазу. Виникла пожежа, яка призвела до масового забруднення атмосфери та землі (з потраплянням шкідливих речовин до підземних вод).

Напад військ РФ на АЕС: в Україні розпочато розслідування за фактом екоциду / 4 фотографии

Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, пожежа на нафтобазі спричинила екологічні збитки на 810 млрд грн.

Унаслідок ворожих обстрілів також виникали пожежі на нафтобазах в Охтирці (Сумська область) та в Чернігові.

В Офісі генпрокурора уточнили, що за кожним таким фактом розпочаті кримінальні провадження.