В Україні розпочато розслідування за фактом екоциду через напад російських військ на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який стався в ніч на 4 березня.
Про це поінформували в Офісі генпрокурора України. У відомстві нагадали, що цієї ночі війська РФ здійснили напад на Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі та шостою в світі.
– Ворожий обстріл спричинив пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може бути екологічна катастрофа світового масштабу, – зазначається в повідомленні.
А тому Офіс генпрокурора разом зі Службою безпеки України розпочали розслідування за фактами вчинення терористичного акту та екоциду (ч. 2 ст. 258 та ч. 2 ст. 28, ст. 441 Кримінального кодексу).
Як відомо, екоцид – це масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів, а також інші дії, які можуть спровокувати екологічну катастрофу (згідно зі ст. 441 ККУ).
В Офісі генпрокурора наголосили, що, згідно з міжнародним правом, заборонений військовий вплив на природне середовище. А в Женевських конвенціях вказано, що греблі, дамби та АЕС не можуть ставати об’єктами нападу.
Водночас країна-агресор Росія відкрито нехтує цими нормами. Так, ще в перший день повномасштабної війни проти України, 24 лютого, путінські війська захопили Чорнобильську АЕС і наразі незаконно утримують персонал цієї атомної електростанції.
– Через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. В повітря піднявся радіоактивний пил. За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 разів у порівнянні із середньорічними, – нагадали в Офісі генпрокурора.
Крім того, ворог обстріляв територію пункту захоронення радіоактивних відходів філії Об’єднання Радон у Києві. Через такі дії агресора вийшла з ладу система радіаційного моніторингу.
А в селі Крячки Васильківської громади, що на Київщині, війська РФ навмисне обстріляли нафтобазу. Виникла пожежа, яка призвела до масового забруднення атмосфери та землі (з потраплянням шкідливих речовин до підземних вод).
Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, пожежа на нафтобазі спричинила екологічні збитки на 810 млрд грн.
Унаслідок ворожих обстрілів також виникали пожежі на нафтобазах в Охтирці (Сумська область) та в Чернігові.
В Офісі генпрокурора уточнили, що за кожним таким фактом розпочаті кримінальні провадження.