Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що понад 10 тис. мирних жителів загинули під час облоги міста російськими військами. Але кількість загиблих може перевищити 20 тис.

Про це він сказав у коментарі агентству Associated Press.

Бойченко звинувачує окупаційні війська в тому, що вони протягом кількох тижнів блокували в’їзд у місто гуманітарної допомоги, таким чином намагаючись приховати те, що відбувається, від зовнішнього світу.

Мер міста повідомив, що окупанти завезли до міста пересувне обладнання для кремації, щоб позбавитися трупів місцевих жителів – жертв облоги.

За словами Бойченка, російські військові доставили багато тіл до величезного торговельного центру, де є складські приміщення та холодильники.

– Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба та ці тіла спалюють, – сказав міський голова.

11 квітня полк Азов заявив, що у Маріуполі російські окупанти застосували проти українських військових та цивільних осіб хімічну зброю.

У США та Британії заявили, що перевіряють цю інформацію. А представництво України у Відні закликало ОБСЄ відреагувати на загрозу РФ використовувати хімзброю проти українських захисників у Маріуполі.

Фото: полк Азов