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Факти / Україна

У Маріуполі від ворожих обстрілів загинуло понад 10 тисяч жителів – мер

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що понад 10 тис. мирних жителів загинули під час облоги міста російськими військами. Але кількість загиблих може перевищити 20 тис.

Про це він сказав у коментарі агентству Associated Press.

Бойченко звинувачує окупаційні війська в тому, що вони протягом кількох тижнів блокували в’їзд у місто гуманітарної допомоги, таким чином намагаючись приховати те, що відбувається, від зовнішнього світу.

Мер міста повідомив, що окупанти завезли до міста пересувне обладнання для кремації, щоб позбавитися трупів місцевих жителів – жертв облоги.

За словами Бойченка, російські військові доставили багато тіл до величезного торговельного центру, де є складські приміщення та холодильники.

– Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба та ці тіла спалюють, – сказав міський голова.

11 квітня полк Азов заявив, що у Маріуполі російські окупанти застосували проти українських військових та цивільних осіб хімічну зброю.

У США та Британії заявили, що перевіряють цю інформацію. А представництво України у Відні закликало ОБСЄ відреагувати на загрозу РФ використовувати хімзброю проти українських захисників у Маріуполі.

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Фото: полк Азов

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Джерело: AP

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