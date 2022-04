За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

Сірі крапки – більш ранні

Справа є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки – наземні операції

Іконка – повітряні удари

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.