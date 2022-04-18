Карта бойових дій на 18.04.2022 – ситуація на фронті

На 54-ту добу повномасштабної війни в Україні армія Російської Федерації продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Карта бойових дій в Україні на 18.04.2022

На Волинському та Поліському напрямках ворог веде радіоелектронну розвідку та вивозить залізницею з території Білорусі свою пошкоджену бронетехніку.

Посилено контролюють ділянки кордону росіяни й на Сіверському напрямку. А також обладнують позиції в районах пунктів пропуску та прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що Росія може залучити диверсійно-розвідувальні групи та завдати ракетних ударів із своєї території.

На Слобожанському напрямку РФ намагається атакувати українські підрозділи та частково блокувати Харків.

На Донецькому й Таврійському напрямках ворог відновлює боєздатність, поповнює запаси та намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів, щоб активізувати бойові дії.

Крім того, загарбники не припиняють обстрілювати Сіверськ та Покровське.

Основні зусилля 17 квітня ворог зосереджував у районах Лиману, Кремінної, Попасної та Рубіжного.

Намагався встановити повний контроль над Маріуполем та здійснював наступ на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку РФ тримає займані позиції та атакує Збройні сили України в бік Миколаєва та Олександрівки.

Генеральний штаб ЗСУ припускає, що ворог не припинятиме бойові дії, бо має намір вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

За даними української сторони, усього для бойових дій на території України Росія залучила 87 батальйонних тактичних груп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW