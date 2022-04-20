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Факти / Україна

Нічого про пропозиції Росії не чув: Зеленський спростував заяву Пєскова

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не чув про пропозиції Росії, які нібито були передані українській делегації на переговорах.

– Нічого про це не чув, нічого не бачив. Упевнений, що нам нічого не передали. М’яч на нашому боці? Я непогано раніше грав у футбол. Там правило – є дві команди і щоб м’яч був. Мені здається він (прессекретар президента РФ Пєсков. – Ред.) сам із собою грає. З такими серйозними речами точно не граються. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, коли нам дадуть м’яч, – сказав Зеленський у середу після зустрічей із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія “передала Україні проєкт документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м’яч – на боці Києва”.

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