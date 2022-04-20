Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не чув про пропозиції Росії, які нібито були передані українській делегації на переговорах.

– Нічого про це не чув, нічого не бачив. Упевнений, що нам нічого не передали. М’яч на нашому боці? Я непогано раніше грав у футбол. Там правило – є дві команди і щоб м’яч був. Мені здається він (прессекретар президента РФ Пєсков. – Ред.) сам із собою грає. З такими серйозними речами точно не граються. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, коли нам дадуть м’яч, – сказав Зеленський у середу після зустрічей із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія “передала Україні проєкт документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м’яч – на боці Києва”.