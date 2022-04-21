США не вражені випробуванням Росією Сатани-2 – Пентагон

Представник Пентагона Джон Кірбі стверджує, що Сполучені Штати не вважають випробування Росією міжконтинентальної балістичної ракети загрозою Вашингтону або його союзникам.

Про це пише Washington Post.

Видання зазначає, що міноборони Росії оголосило, що в країні успішно проведено перше випробування ракети РС-28 Сармат, відомої також як Сатана-2.

Президент Володимир Путін оцінив запуск як демонстрацію сили, яка “надійно захистить безпеку Росії від зовнішніх загроз” та змусить двічі подумати будь-кого, хто “намагається загрожувати нашій країні”.

Путін також заявив, що ракета Сармат була виготовлена ​​із використанням виключно деталей російського виробництва – явний удар по західних санкціях, які не дозволили Москві отримати важливі компоненти для інших систем озброєнь, на які вона спиралася під час нападу на Україну.

Проте досі реакція США була виважена.

Кірбі сказав, що повідомлення було зроблене відповідно до зобов’язань Росії щодо нового договору про контроль над озброєннями, що регулює таку ядерну зброю, термін дії якої не закінчується до початку 2026 року. Сполучені Штати не були вражені цим випробуванням, додав він.

Після вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати відклали та згодом скасували заплановані випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Це рішення було прийняте для того, щоб Росія не могла неправильно витлумачити таку демонстрацію вогневої могутності або використовувати її як виправдання для ескалації бойових дій в Україні.

Ці рішення були прийняті після того, як Путін привів російські ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності, що стало одним із кількох попереджувальних жестів Кремля щодо того, що він назвав “агресивними” діями США та НАТО на підтримку України.