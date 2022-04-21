РФ стане для воєнних злочинців великою в’язницею – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова впевнена, що всі російські воєнні злочинці, які вбивали і катували мирне населення в Україні, будуть покарані, навіть якщо фізично не вдасться посадити їх на лаву підсудних у Гаазі.

– Ми бачимо декілька різноманітних стратегій, як нам притягнути їх до відповідальності. Наше завдання, щоб оці орки сиділи в клітці. Для цього вони нам потрібні фізично. Заочні процеси, звичайно, будуть, і тоді РФ стане для них великою в’язницею, – сказала вона в ефірі телемарафону.

Венедіктова пояснила: коли Міжнародний кримінальний суд ухвалить своє рішення – 124 країни, які поставили підпис під Римським статутом, муситимуть заарештували цих людей на кордоні.

– Тобто ці злочинці не виїдуть з РФ. Але для нас важливо, щоб ці воєнні злочинці знаходилися фізично в суді, – додала вона.

Генпрокурор розповіла, що в рамках позову до МКС проти Росії через злочини, скоєні в Україні, прокурори допитують людей, яким вдалося евакуюватися з окупованих територій, а також тих, кого звільнили з полону, з метою надання їм статусу потерпілого в кримінальному провадженні.

– Щоб потім у людини були і права, і можливість отримати компенсацію від воєнних злочинців. Звісно, процес тривалий, у нас немає стільки правоохоронців, як жахів, які зараз відбуваються в Україні, але ми пройдемо цей процес з кожним, – підсумувала Венедіктова.