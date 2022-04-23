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Факти / Україна

Нацгвардійці показали відео збиття російського гелікоптера К-52 Алігатор

Ілля Нежигай редактор стрічки
Нацгвардійці показали відео збиття російського гелікоптера К-52 Алігатор

Протягом 21 квітня українські нацгвардійці збили російський бойовий вертоліт К-52 Алігатор.

Відповідне відео 22 квітня було опубліковане на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

– Підрозділом ППО Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, було збито ворожий гелікоптер вчора, 21 квітня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський гвинтокрил Алігатор залетів на територію України, але у нього поцілили нацгвардійці з ПЗРК.

– Ще один гвинтокрил, побачивши збиття сусіднього вертольота, відстрілюючи теплові пастки, намагався швидко покинути територію, – прокоментували відео в НГУ.

Зазначимо, що російський розвідувально-ударний вертоліт К-52 призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.

К-52 обладнаний радарною системою Арбалет. Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м. Ведення вогню і керування вертольотом (в тому числі одночасне) може здійснювати будь-який з пілотів.

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Фото: Depositphotos

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