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Восьмеро загиблих і зруйновані будинки: ситуація у Луганській області

Юля Захарченко редакторка стрічки
Восьмеро загиблих і зруйновані будинки: ситуація у Луганській області

У Луганській області внаслідок обстрілів російських військ загинуло восьмеро мирних жителів та ще двоє людей поранені. Щонайменше сім будинків та відділ поліції зруйновані.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що шестеро осіб загинуло після вчорашньої артилерійської атаки по містах Гірське та Золоте, а ще дві людини важко поранені.

Відомо ще про двох загиблих, в яких російські війська забрали життя. Декілька днів тому ворожий снаряд влучив по будинку в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких не змогли врятувати.

Вранці 23 квітня у Лисичанську загорілася багатоповерхівка, а у Рубіжному вночі вогонь спалахнув у приватному будинку.

У Сєвєродонецькі зруйновані одразу п’ять будинків (четверо з них розташовані поруч) та будівля місцевого відділу Національної поліції.

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Загалом 23 квітня російські війська 12 разів обстрілювали домівки мирних жителів Луганської області. Зокрема, під вогонь ворожої армії потрапили Гірське, Золоте, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

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Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

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