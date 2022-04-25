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Факти / Україна

В Україні підняли максимальну вартість бензину та дизпалива

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
АЗС

В Україні підвищили максимальну вартість бензину та дизельного палива. Про це заявили у Міністерстві економіки України.

Йдеться про підвищення середньої вартості бензину та дизпалива, на основі яких визначається гранична ціна реалізації пального для транспорту на АЗС.

Серед змін – максимальна вартість звичайного бензину не повинна перевищувати 34,1 грн за літр. Граничний цінник дизеля38,66 грн за літр.

Якщо порівнювати із ситуацією на середину квітня, то вартість бензину збільшена на 0,23 грн за літр, а дизеля – на 1,01 грн за літр.

Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів Фактам ICTV, як вдалося стабілізувати ціни на бензин. На думку Сергія, врегулювати цінники вдалося завдяки зниженню податків на пальне. На бензин, дизпаливо та скраплений газ було анульовано акцизний збір повністю, а податок на додану вартість знижено з 20% до 7%.

Сергій також додав, що якість палива практично не змінилася – різницю звичайний водій не помітить. На експлуатаційні характеристики зміни не впливають. Різниця між Євро4 та Євро5 – в екологічності. Декілька років тому Україна відмовилася від четвертого стандарту саме з цієї причини.

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Джерело: Мінекономіки

Фото: Depositphotos

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