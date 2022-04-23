Важка техніка від партнерів принципово змінить картину війни – Резніков

Міжнародні партнери почали постачати Україні важку зброю, тому що керівництву країни вдалося змінити їхню філософію ведення війни.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, президент України, прем’єр-міністр, керівник Офісу президента, міністри закордонних справ та оборони, а також народні депутати на своїх рівнях тиснули на іноземних парнерів ще з березня.

– Ми переконували наших партнерів, що не треба розраховувати на радянську амуніцію, зброю та боєприпаси у війні з російськими загарбниками, а варто переналаштовувати філософію ведення війни. Українська армія потужна та сильна, але вона буде ще сильніша, якщо ми воюватимемо сучасною модерновою зброєю – артилерією, засобами далекого ураження, танками, бронетехнікою, літаками, – зауважив Олексій Резніков.

Філософія парнерів змінилася, каже міністр оборони, коли вони побачили хоробрість українців та принципову позицію не здавати свої землі.

– Тепер вони починають розуміти, що посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися в Україні, бо саме ми боронимо від орків весь цивілізований світ, – наголосив міністр оборони.

Та реальна зміна парадигми відбулася тоді, переконаний очільник оборонного відомства, коли в це повірили люди в Європі та почали тиснути на своїх політиків.

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– Тепер ви вже публічно чуєте, що ми починаємо отримувати від США та інших партнерів артилерію 155-го калібру. І сьогодні вже не секрет, що наші артилеристи вчаться застосовувати цю техніку. Те ж стосується наших танкістів та інших фахівців. І тепер ми зможемо наносити ураження не на 20 км, а на 40. А це принципово має змінити картину цієї війни, – говорить Олексій Резніков.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 22 квітня подякував партнерам за те, що дослухались та почали передавати саме ту зброю, про яку просила Україна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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