Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.
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Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн
Умовні позначення на карті:
- Сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
- Зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня-початку квітня;
- Сірі ділянки – територія, що потребує уточнення;
- Червоні ділянки – територія, що захоплена окупантами;
- Чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
- Рожевий колір – територія Придністров’я;
Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, аеродроми які використовуються ворогом, флот ворога та напрямки атак ворога.
У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.
Карта бойових дій liveuamap.com
На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн де точаться боі в Украині, які терріторії вже вільні від окупантів та інші важливі події.
Значення кольорів на карті:
- Синій – Уряд України, НАТО, інші західні сили
- Червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я
Ділянки на карті позначені червоним кольором – тимчасово окуповані трерріторії України.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні – хроніка подій
Умовні позначення на карті:
Червоні крапки – останні події
Сірі крапки – більш ранні
Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.
Крапки – наземні операції
Іконка – повітряні удари
Як змінювалась карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.