Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.

Важливо:

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

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Сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;

– територія, звідки окупантів вибито; Зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня-початку квітня;

– територія, звільнена наприкінці березня-початку квітня; Сірі ділянки – територія, що потребує уточнення;

– територія, що потребує уточнення; Червоні ділянки – територія, що захоплена окупантами;

– територія, що захоплена окупантами; Чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;

– територія Криму та ОРДЛО; Рожевий колір – територія Придністров’я;

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, аеродроми які використовуються ворогом, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн де точаться боі в Украині, які терріторії вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Значення кольорів на карті:

Синій – Уряд України, НАТО, інші західні сили

– Уряд України, НАТО, інші західні сили Червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я

Ділянки на карті позначені червоним кольором – тимчасово окуповані трерріторії України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні – хроніка подій

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

Сірі крапки – більш ранні

Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки – наземні операції

Іконка – повітряні удари

Як змінювалась карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.