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Під Мелітополем “самоліквідувався” міст, через який РФ постачала паливо та зброю з Криму

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Під Мелітополем “самоліквідувався” міст, через який РФ постачала паливо та зброю з Криму

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у четвер, 28 квітня, близько 8 ранку, “самоліквідувався” міст, через який російські агресори постачали зброю та паливо з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.

– Сьогодні близько 8-ї ранку сталася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів почалася паніка, бо зрозуміли – дістанемо їх усюди, – написав Братчук.

Тим часом український військовий портал Defence Express пояснив, що залізничне сполучення значно спрощувало російським агресорам організацію матеріально-технічного забезпечення із тимчасово окупованого Кримського півострова. Наразі, як повідомляється, “плечо” логістики рашистів для дій у районі лінії зіткнення в Запорізькій області становить близько 220 км від Криму.

– Для розуміння масштабів, це приблизно та сама відстань, через яку східна група армії РФ тяглася від кордону в Сумській області до Києва, – йдеться у матеріалі.

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Фото: Telegram Сергія Братчука

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