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Факти / Україна

РФ завдала удару по одному зі східних районів Харкова: один загиблий, двох поранено

Валентина Летяк редакторка стрічки
РФ завдала удару по одному зі східних районів Харкова: один загиблий, двох поранено

26 квітня російські агресори завдали ударів по одному зі східних районів Харкова. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще двох поранено.

Росіяни також обстрілюють околиці обласного центру – у Харківському районі під вогнем окупантів цивільна інфраструктура, вулиці і навіть цвинтарі.

Синєгубов розповів, що внаслідок ударів в одному з населених пунктів району обвалилася будівля, на щастя, у людей, який врятували з-під завалів, ушкодження незначні, тому госпіталізації не потребували.

– Станом на зараз у Харківському районі четверо поранених, один загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці, – уточнив голова ОВА.

Він також звернувся до харків’ян з проханням не нехтувати сигнали тривоги і без необхідності – не залишати укриття, бо обстріли не припиняються.

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Фото: Depositphotos

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