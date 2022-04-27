Російські окупанти продовжують завдавати артилерійських і мінометних ударів по житлових районах Харкова та області.

Про це повідомив Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку.

Також протягом доби окупанти влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки. Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, троє людей загинули.

Крім того, Олег Синєгубов спростував інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує.

Прольотів авіації та безпілотників противника над Харковом також не зафіксовано. Водночас активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

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