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Факты / Украина

РФ нанесла удар по одному из восточных районов Харькова: один погибший, двое ранены

Валентина Летяк редактор ленты
РФ нанесла удар по одному из восточных районов Харькова: один погибший, двое ранены

26 апреля российские агрессоры нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще двое ранены.

Россияне также обстреливают окрестности областного центра – в Харьковском районе под огнем оккупантов гражданская инфраструктура, улицы и даже кладбища.

Синегубов рассказал, что в результате ударов в одном из населенных пунктов района обрушилось здание, к счастью, у людей, спасшихся из-под завалов, повреждения незначительные, поэтому в госпитализации  они не нуждались.

– На сегодняшний день в Харьковском районе четверо раненых, один погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте, – уточнил глава ОВА.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости — не оставлять укрытия, потому что обстрелы не прекращаются.

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Фото: Depositphotos

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