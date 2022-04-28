Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що у Америки є інформація про те, що плани Росії щодо подальшого вторгнення в Україну включають примусову капітуляцію демократично обраного уряду України, включаючи розпуск усіх місцевих муніципальних органів влади.

– Плани нового уряду та нової конституції розробляються російськими офіційними особами й так званими сепаратистами. Це планування включає мораторій, який забороняє законним українським лідерам та тим, хто підтримує законний уряд України, обіймати керівні посади, – йдеться у стенограмі виступу Карпентера в ОБСЄ від 28 квітня.

Крім того, у планах Кремля – проведення фіктивних “референдумів” в окупованих Росією частинах України “у марній спробі узаконити своє незаконне вторгнення та встановити контроль над цими територіями”.

Під час виступу перед Постійною радою ОБСЄ Карпентер сказав, що США отримують повідомлення, що заслуговують на довіру, про те, що Росія переводить і утримує місцевих жителів у таборах і жорстоко допитує їх для розслідування зв’язків з українським урядом або незалежними ЗМІ.

Він додав, що світ має очікувати, що це посилиться.

– Надходять тривожні повідомлення про те, що осіб, підозрюваних у таких зв’язках, б’ють або катують перед відправкою в так звану “Донецьку народну республіку”, де вони, як повідомляється, зникають – або їх вбивають. У повідомленнях зазначається, що багато цивільних осіб у цих фільтраційних таборах, які “проходять” допит, переводяться до Росії або на підконтрольний Росії Донбас, зокрема через Білорусь, – розповів Карпентер.