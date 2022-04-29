Піротехнічні підрозділи ДСНС активно працюють над розмінуванням вже звільнених від російських військ територій України. Водночас українських піротехніків не вистачає, а тому Київ закликав світові організації надати допомогу.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він пояснив, що сьогодні і в підрозділах Збройних сил України, і в підрозділах Національної поліції є вибухотехніки. В ЗСУ вони працюють над тим, щоб зробити безпечні коридори для військових. А повним розмінуванням територій після боїв, очищенням міст від снарядів займаються співробітники ДСНС.

За словами Монастирського, Кабінет міністрів уже збільшив на третину кількісний склад піротехнічних підрозділів, але їх все одно не вистачає для знешкодження усіх російських снарядів, бомб та мін.

Міністр пояснив, що один день бойових дій приблизно дорівнює 30 дням, які підуть на розмінування такої території.

– Один день активних бойових дій дорівнює 30 дням розмінування. Наприклад, у Київській області бої тривали протягом 30-35 днів. Множимо на 30 і отримуємо кількість днів, які треба працювати ДСНС, щоб очистити ці території. Іде весна, заростає травою, і вже через тиждень вибухові пристрої не можна встановити візуально, лише технологічно. Через декілька місяців вони опускаються через дощі під землю, опиняються на глибині 3-5-7 см, і ви вже їх взагалі не побачите, але вони ще працюють, – зазначив Монастирський.

За словами міністра, піротехніків ДСНС для такого обсягу розмінування сьогодні не вистачає. Саме тому Україна звернулася до світової спільноти по допомогу.

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– Це критична історія. Ми звернулися до світу, домовляємося, щоб ряд міжнародних організацій, які працюють по лінії гуманітарного післявоєнного розмінування, залучили своїх спеціалістів, – наголосив Монастирський.

Очільник ДСНС очікує, що протягом кількох тижнів перші іноземні команди піротехніків зі своєю технікою прибудуть в Україну. За словами міністра, ця техніка дуже дорога: одна машина для розмінування коштує приблизно €2,5-3 млн.

Монастирський уточнив, що техніки для розмінування потрібно буде багато, і вона працюватиме роками.

Станом на 19 квітня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни сапери розмінували понад 68 тис. вибухових предметів, включно з 2 тис. авіаційних бомб.

Зазначалося, що співробітники ДСНС щодня виявляють від однієї до 5 тис. вибухових предметів: снаряди, вибухівку, розтяжки в лісосмугах.