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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти замінували танк, який хочуть підірвати посеред села – СБУ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
російські танки

Російські окупанти продовжують порушувати будь-які закони та правила війни.

Армія РФ боїться воювати з українськими військовими, тому продовжує готувати провокації, від яких може постраждати мирне населення.

Про це свідчить нова телефонна розмова військовослужбовця російської армії, яку перехопила СБУ.

– Підемо зараз укропів крошити. Віджали у них танк, вє**ли в нього півтонни тротилу, на*баш його повний болтами, гайками, ху*ками. Крім цього, обвішали його мінами. Зробили на нього дистанційне керування! Зараз на пульті його в село запустимо, посеред села як уеб*м! Там буде ба-бах, – із захватом розповідає загарбник.

Окупанти сподіваються, що тротил знищить все навколо, їх зовсім не бентежить присутність в селищі мирного населення.

Уся перехоплена та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто чинив звірства на нашій землі!

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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