У російських військ досі спостерігається чимало проблем, які проявилися у перші тижні повномасштабної війни на території України та стримували їх просування.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що РФ все ще розраховує виправити проблеми, які на першому етапі війни стримували вторгнення її військових підрозділів.

Країна-агресор зараз намагається концентрувати свої війська, скорочувати логістичні маршрути (лінії постачання) та спрощувати систему командування.

Водночас, за даними розвідки, у російських військах все ще залишаються значні проблеми: низький моральний дух, відсутність навиків взаємодії на рівні підрозділів та нестабільна підтримка з повітря.

