У російських військ досі спостерігається чимало проблем, які проявилися у перші тижні повномасштабної війни на території України та стримували їх просування.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що РФ все ще розраховує виправити проблеми, які на першому етапі війни стримували вторгнення її військових підрозділів.

Країна-агресор зараз намагається концентрувати свої війська, скорочувати логістичні маршрути (лінії постачання) та спрощувати систему командування.

– РФ сподівається виправити проблеми, які раніше стримували її вторгнення, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання та спрощення управління та контролю, – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, у російських військах все ще залишаються значні проблеми: низький моральний дух, відсутність навиків взаємодії на рівні підрозділів та нестабільна підтримка з повітря.

– Їм довелося об’єднати і передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи, які були задіяні у невдалому наступі на північному сході України. У багатьох із цих підрозділів, імовірно, ослаблений моральний дух. Залишаються недоліки у тактичній координації військ РФ. Нестача навичок на рівні підрозділів та непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використати свою бойову масу попри локальні успіхи, – наголосили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/TU1DzgHpEu ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/mfMgJGMqAL — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 30, 2022

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За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російські війська впродовж минулої доби безуспішно намагалися наступати за шістьма напрямками. Зокрема, безуспішним був наступ окупантів у Східній операційній зоні.

Від початку повномасштабної війни в Україні армія РФ орієнтовно втратила 23,2 тис. осіб особового складу, 1 008 танків, 2 445 бойових броньованих машин, 190 літаків, 155 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Генеральний штаб ЗСУ