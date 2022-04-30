У Харківській області українські військові знищили ворожий пункт управління, техніку та особовий склад окупантів на Ізюмському напрямку.

Спецпризначенці Національної гвардії України разом з бійцями Збройних сил України ліквідували понад 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, бойові машини десанту (БМД) та бронетранспортери (МТЛБ).

Група бійців спеціального призначення, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії, гвардійці корегували вогонь.

Від початку повномасштабної війни в Україні армія Росії скоротилася орієнтовно на 23,2 тис. осіб. Також РФ вже втратила 1 008 танків, 190 літаків, 155 гелікоптерів, 232 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 445 бойових броньованих машин.