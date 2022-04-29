Співробітники Служби безпеки України затримали військових російської армії, які намагалися захопити Південноукраїнську атомну електростанцію (АЕС) в Миколаївській області.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, трьох російських військових вдалося затримати у Вознесенському районі області.

Окупанти переховувалися в покинутих будівлях поблизу райцентру – міста Вознесенськ.

– Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС. У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців, – наголосили в СБУ.

А поблизу Миколаєва співробітники спецслужби знайшли схрон військ РФ із протитанковим озброєнням (протитанковим ракетним комплексом Корнет та гранатометами). За даними СБУ, його облаштували російські диверсанти (учасники ворожої ДРГ), які збиралися здійснити диверсії на території міста.

Крім того, Служба безпеки виявила зрадників та колаборантів на території трьох областей України:

• Дніпропетровська область

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Співробітники спецслужби затримали колишню помічницю вже мертвого ватажка терористичного формування “ДНР” Олександра Захарченка.

Ця поплічниця ватажків “ДНР” відповідала за інформаційний супровід їхньої діяльності та медійну розкрутку.

За інформацією СБУ, зловмисниця приєдналася до лав “ДНР” у 2016 році.

– Там займалася популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою постановочних сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі щодо прибуття з РФ так званих “гуманітарних конвоїв”. Втім, після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка його помічниця залишила лави бойовиків і тривалий час переховувалася, – розповіли в СБУ.

• Луганська область

На Луганщині також вдалося викрити колаборантку: голову суду.

Зловмисниця погодилася зрадити свою державу та почала співпрацювати з окупантами в обмін на обіцянку “підвищення” у так званій структурі “судової влади ЛНР”.

Вона агітувала своїх підлеглих визнати окупаційну “адміністрацію” та здійснювати “правосуддя” від імені терористичного утворення “ЛНР”. Крім того, зловмисниця передавала ворогу закриту інформацію про роботу судової системи та правоохоронних органів України.

Зрадниці повідомили про підозру. Зараз СБУ вживає заходів для її затримання.

• Київська область

На Київщині вдалося викрити та затримати мешканця селища Демидів (Вишгородський район), який під час захоплення цього населеного пункту військами РФ допомагав “розквартировувати” окупантів.

Крім того, колаборант допоміг облаштовувати снайперські точки та артилерію ворога на території місцевого житлового масиву, розповідав про українські склади та арсенали зі зброєю.

У зловмисника вилучили зброю: автомат Калашникова, снайперську гвинтівку, пістолет Макарова, набої до стрілецької зброї та гранату Ф-1.

Крім того, встановлені особи ще низки російських загарбників, які вбивали мирних громадян та чинили звірства на тимчасово окупованих територіях Київської області. Йдеться, зокрема, про військових 15-ї бригади центрального військового округу РФ, які викрадали українців та катували їх під час перебування в селищі Богданівка (Броварський район).

– Тепер у СБУ є не лише докази їхніх звірств, а й конкретні імена, прізвища, звання і посади відповідальних за це окупантів. Усе це дозволить притягнути винних до відповідальності, – наголосили в спецслужбі.

За зібраними Службою безпеки матеріалами оголошено про підозру у державній зраді двом особам, які пішли на співпрацю з окупантами та були призначені на керівні посади в тимчасово захопленому Херсоні. Це так звані “голова Херсонської обладміністрації” та “голова Херсонської міської адміністрації”.

Напередодні стало відомо, що прокуратура оголосила підозру першим 10 військовим 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, які причетні до катувань та вбивств мирних українців у Бучі (Київська область).