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Факты / Мир

Украина и Израиль возмущены сравнением РФ Зеленского с Гитлером из-за еврейской крови

Анастасия Гевко редактор ленты
Сєргєй Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил, что президент Владимир Зеленский не может использовать то, что он еврей, как аргумент, что он не может быть нацистом, так как у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь.

– Он (президент Зеленский, – Ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят, – заявил Лавров.

Это заявление вызвало бурную реакцию у Украины и Израиля. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter, что министру Сергею Лаврову не удалось скрыть глубоко укоренившийся в головах российских элит антисемитизм.

– Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил также, что в более широком смысле слова российского министра иностранных дел демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова “непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой”. Он добавил, что ждет от Лаврова извинений, а также – что вызывает посла РФ в МИД за объяснениями.

– Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа, – написал он у себя в Twitter.

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Фото: Depositphotos

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