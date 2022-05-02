ЗСУ знищили танки і бронетранспортери окупантів на Харківщині

На Харківщині українські військові знищили техніку окупантів. Під час проведення розвідувальних заходів наші захисники виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження воїни скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях.

В результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати окупантів становлять:

танк Т-90 – знищено;

танк Т-80БВМ – знищено;

МТЛБ (бронетранспортер) – знищено;

МТЛБ – пошкоджено.

Також влучним потраплянням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються.

Від початку повномасштабної війни проти Україна Росія вже втратила орієнтовно 23 800 своїх військових. Крім того, РФ залишилась без 1 048 танків, понад 2,5 тис. бойових броньованих машин, понад 190 літаків. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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За інформацією британської розвідки, Росія вже задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп в Україні. Це становить приблизно 65% від усієї її наземної бойової чисельності.

Але цілком можливо, що понад чверть цих підрозділів наразі виведені з ладу.