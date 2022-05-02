ВСУ уничтожили танки и бронетранспортеры оккупантов на Харьковщине

В Харьковской области украинские военные уничтожили технику оккупантов. Во время проведения разведывательных мероприятий наши защитники обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.

Через час после определения приоритетных целей для поражения воины скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям.

В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери оккупантов составляют:

танк Т-90 – уничтожен;

танк Т-80БВМ – уничтожен;

МТЛБ (бронетранспортер) – уничтожен;

МТЛБ – поврежден.

Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла ориентировочно 23 800 своих военных. Кроме того, РФ осталась без 1 048 танков, более 2,5 тыс. боевых бронированных машин, более 190 самолетов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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По информации британской разведки, Россия уже задействовала более 120 батальонных тактических групп в Украине. Это составляет примерно 65% от всей ее наземной боевой численности.

Но вполне возможно, что более четверти этих подразделений выведены из строя.