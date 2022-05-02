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Факти / Україна

Ще 300 знищених окупантів за добу: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 300 знищених окупантів за добу: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила орієнтовно 23 800 своїх військових. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 300 окупантів.

Такі цифри озвучили у Генштабі Збройних сил України. Також за минулу добу українські військові залишили російських загарбників без 22 танків, 48 бойових броньованих машин і двох літаків.

Інші втрати Росії у війні проти України:

  • танки ‒ 1048 (+22);
  • бойові броньовані машини ‒ 2 519 (+48);
  • артилерійські системи – 459 (+8);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 152 (+1);
  • засоби ППО – 80;
  • літаки – 194 (+2);
  • гелікоптери – 155;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1 824 (+28);
  • кораблі/катери – 8;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);
  • спеціальна техніка – 38 (+6);
  • крилаті ракети – 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Також у Генштабі додали, що знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра, 3 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває 68 днів. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, обстрілюють житлові райони та іншу інфраструктуру.

Так, сьогодні зранку російські військові обстріляли елеватор на Дніпропетровщині. Приліт ворожої ракети зафіксували о восьмій ранку у Синельниківському районі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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