РФ задіяла в Україні 65% наземних сил, понад чверть з них, ймовірно, розбиті – розвідка Британії

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп. Це становить приблизно 65% від усієї її наземної бойової чисельності.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 May 2022

