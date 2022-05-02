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РФ задіяла в Україні 65% наземних сил, понад чверть з них, ймовірно, розбиті – розвідка Британії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ задіяла в Україні 65% наземних сил, понад чверть з них, ймовірно, розбиті – розвідка Британії

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп. Це становить приблизно 65% від усієї її наземної бойової чисельності.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

– Цілком можливо, що понад чверть цих підрозділів наразі виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, зокрема Повітряно-десантні війська, зазнали чи не найбільшого виснаження. Росії, ймовірно, знадобляться роки, щоб відновити ці сили, – говорить розвідка.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 68 днів. Днями у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові навмисно калічать себе, здаються у полон та відмовляються воювати через деморалізацію.

Крім того, СБУ оприлюднила черговий запис перехопленої розмови загарбників. Вона свідчить про те, що окупанти, які планували захопити Україну за три дні, тепер так хочуть втекти з війни, що готові завдавати собі каліцтв, зокрема забивати молотком у тіло осколки.

За таке “поранення” вони навіть розраховують отримати від Росії грошову компенсацію.

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Фото: Depositphotos

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