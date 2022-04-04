Влада Миколаївської області готується до різних сценаріїв, зокрема й до можливого повномасштабного наступу військ РФ на Миколаїв.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Миколаїв завжди готовий, виходячи з тих засобів, які в нас є. Що я роблю (для відбиття можливої масштабної атаки РФ, – Ред.), сказати не можу, але ми готуємося. І ми знаємо, що вони там формують сили, і будуть вирішувати, в який бік іти. Але ми готуємося до всіх сценаріїв, тому це для них буде сюрприз, якщо вони сюди полізуть, – наголосив Кім.

Він також прокоментував нещодавні ракетні обстріли Миколаївської області, які здійснили російські загарбники. За словами голови ОВА, під час обстрілу Миколаєва поранення отримали 14 людей, серед яких дитина, є загиблий. В місті Очаків – семеро загиблих та 19 поранених.

Віталій Кім поінформував, що російські воєнні злочинці наносять ракетні удари по лікарнях (зокрема, по дитячій лікарні), будинку дитини (звідти встигли евакуювати дітей), по лабораторії та онкодиспансеру.

– Можуть залякувати, щоб люди залишали свої домівки чи піддалися паніці. Але в нас цього немає. Люди просто зляться ще більше на них, – додав Кім.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення, що РФ хоче захопити Південь України та Донбас, а тому українські Збройні сили посилюють оборону на цих напрямках.

Ввечері 3 квітня в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що російські загарбники найближчої доби можуть розпочати наступ у напрямку на Сєвєродонецьк (Луганська область) та Велику Новосілку (Донецька область).

Фото: Віталій Кім