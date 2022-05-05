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Факти / Україна / Політика

Україна очікує на посилення підтримки: Зеленський поговорив з президентом Німеччини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна очікує на посилення підтримки: Зеленський поговорив з президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава держави підтвердив інформацію про розмову з президентом Німеччини. За словами Зеленського, Україна очікує на посилення підтримки ФРН.

Заступник редактора німецького видання Bild Паул Ронцхаймер зазначив, що сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитися на майбутній співпраці.

Водночас старший радник Конгресу США Пол Массаро додав, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц може з’явитися у Києві найближчими днями.

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Журналіст Паул Ронцхаймер зазначив, що Зеленський запросив до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина не платитиме Росії за газ у рублях. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виключив таку ймовірність.

За його словами, ФРН прагне якомога швидше позбутися залежності від країни-агресора. Лінднер переконаний, що Росія не шантажуватиме Німеччину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71 добу, під час якої Російська Федерація вбиває мирних жителів і руйнує цивільну інфраструктуру. Увесь світ підтримує Україну, а західні країни закликають президента РФ Володимира Путіна дати українцям спокій.

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Фото: Офіс президента

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