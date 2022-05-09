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Факти / Україна

Харківщина: поліція закликає громадян поки що не повертатися до звільнених населених пунктів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Харківщина: поліція закликає громадян поки що не повертатися до звільнених населених пунктів

Жителів звільнених населених пунктів Харківської області просять поки що не повертатися додому через те, що це може бути небезпечним. Про це повідомила пресслужба поліції.

– За останні дні ЗСУ звільнили низку населених пунктів Харківської області. У багатьох жителів виникає бажання повернутися додому, проте наразі це дуже небезпечно. Шановні громадяни, закликаємо поки що не повертатися у свої будинки заради вашої безпеки через продовження бойових дій та близьке перебування до лінії фронту, – наголошують поліцейські.

Крім того повідомляється, що серйозну загрозу життю та здоров’ю становлять нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські агресори.

– Звільнимо, розмінуємо і повернемося! – зазначають у поліції.

Харківщина: поліція закликає громадян поки що не повертатися до звільнених населених пунктів / 2 фотографии
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