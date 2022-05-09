Жителів звільнених населених пунктів Харківської області просять поки що не повертатися додому через те, що це може бути небезпечним. Про це повідомила пресслужба поліції.

– За останні дні ЗСУ звільнили низку населених пунктів Харківської області. У багатьох жителів виникає бажання повернутися додому, проте наразі це дуже небезпечно. Шановні громадяни, закликаємо поки що не повертатися у свої будинки заради вашої безпеки через продовження бойових дій та близьке перебування до лінії фронту, – наголошують поліцейські.

Крім того повідомляється, що серйозну загрозу життю та здоров’ю становлять нерозірвані снаряди та заміновані місця, які залишили після себе російські агресори.

– Звільнимо, розмінуємо і повернемося! – зазначають у поліції.

Харківщина: поліція закликає громадян поки що не повертатися до звільнених населених пунктів / 2 фотографии