Нівелює ризики повного взяття Харкова: військовий експерт про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня оголосив про те, що українські Сили оборони перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, з одного боку це рішення є своєрідним підняттям бойового духу як війська так і українців, але з іншого боку для цього створювалися додаткові передумови для звільнення територій.

— Українські військові та наше командування відомі тим, на відміну від нашого ворога, що стараються берегти особовий склад. Якби на це не створювали додаткові передумови невпинною працею напередодні, то навряд би кидали у контрнаступальні дії.

Військовий експерт називає перехід до контрнаступу “видатною подією”.

— По-перше, дійсно можна привітати харків’ян, що відсувається кільце зі сходу та півночі над містом, яке давало можливість Росії тримати там артилерію та здійснювати обстріли житлових районів та кварталів Харкова. Тепер таких місць для обстрілів стане менше. По-друге, це розриває можливості щодо постачання та ризиків щодо повного взяття Харкова. І це ще розриває деякі логістичні ланцюги для забезпечення та постачання Ізюмського угруповування російських військ. По-третє, це суттєво зменшує тиск на оборонні позиції українських військових. Це зменшує ризикові точки, звідки ворог може наступати та обстрілювати.

Він додав, що перехід у контрнаступ є результатом вдалого планування та підняття бойового духу. На його думку, коли вирішуватиметься завдання придушення наступальних дій ворога, то такі контратаки можна буде побачити й по інших напрямках.

5 травня Валерій Залужний оголосив, що українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. Йдеться про Ізюмський та Харківський напрямки.

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Про це він поінформував за підсумками переговорів із головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.