Під час боїв з російськими загарбниками загинув офіцер Військово-морських сил ЗСУ, заступник командувача ВМС з авіації, полковник Ігор Бедзай.

Про це поінформував голова фонду Повернись живим, морпіх і військовий експерт Тарас Чмут.

Він нагадав, що в 2014 році, під час вторгнення військ РФ на територію Криму, Ігор Бедзай зумів перекинути справну авіацію на підконтрольну українській владі територію.

– В українському небі загинув один із найкращих офіцерів Військово-морських сил — полковник Ігор Бедзай, більш відомий як колишній командир 10-ї морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму. У 2014 році полковник Бедзай чи не єдиний з усього командування флоту, хто проявив лідерство та рішучість: допоки всі чекали на міфічні “накази з Києва”, він зорганізував особовий склад, підготував техніку та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня – повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня, – зазначив Тарас Чмут.

За його словами, саме завдяки таким діям полковника в 2014 році вдалося зберегти морську авіацію.

За даними Тараса Чмута, Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання від ракети винищувача РФ. Полковник перебував у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14.

– Загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі яке любив і боронив, – розповів Чмут.

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Варто зазначити, що командування Збройних сил України поки не оприлюднювало офіційну інформацію щодо загибелі полковника Ігоря Бедзая.

У зведенні за 7 травня командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про важкі бої в районі острова Зміїний, що в Чорному морі. Як відомо, острів був тимчасово захоплений військами РФ.

– Справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в “острівних силах”, так і в морських суднах, – зазначалося тоді в повідомленні.

А в зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 травня повідомлялося, що основні зусилля ворога зосереджені на знищенні аеродромної інфраструктури, щоб унеможливити дії української авіації (у тому числі безпілотників Байрактар), підтримку дій підрозділів ЗСУ з повітря. Також зазначалося, що окупанти наростили інтенсивність застосування авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря.

Що відомо про Ігоря Бедзая

Ігор Бедзай – полковник Військово-морських сил Збройних сил України.

У відкритих джерелах інформації про біографію офіцера небагато.

Відомо, що станом на березень 2014 року Ігор Бедзай виконував обов’язки командира 10 Сакської морської авіаційної бригади ВМС України. В той час на півострів Крим вторглися російські війська, окупувавши його.

У цих складних умовах Бедзай став одним із організаторів блискучої та ризикованої операції з виведення військової авіаційної техніки на материкову Україну.

Техніку вдалося вивести просто з-під носу окупаційних підрозділів РФ. 3 березня 2014 року в умовах повної тиші в радіоефірі пілоти бригади піднялися в небо з аеродрому в Новофедорівці (АР Крим) та перемістили техніку в Кульбакіно (Миколаїв). За лічені хвилини літаки та гелікоптери залишили територію заблокованої військами РФ частини в Криму.

В 2014 році полковник Ігор Бедзай був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку” (згідно з президентським указом № 660).

Згодом Бедзай став заступником командувача ВМС ЗС України з морської авіації.

У 2016 році Ігор Бедзай став Народним героєм України, а в 2018 році отримав нагородну зброю.

Джерело: Тарас Чмут, Думська, ВМС ЗС України, Генеральний штаб ЗСУ, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: Радіо Свобода