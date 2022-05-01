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Факти / Україна

Окупанти вивезли з України кілька сотень тисяч тонн зерна – Мінагрополітики

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти вивезли з України кілька сотень тисяч тонн зерна – Мінагрополітики

На сьогодні російські загарбники вже вкрали декілька сотень тисяч тонн українського зерна.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, є зафіксовані факти, що декілька сотень тисяч тонн зернових вивезли з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Це зерно в першу чергу призначалося для посівних робіт, а також для перероблення на борошно.

На вищезазначених територіях, за словами Тараса Висоцького, зосереджено 1,5 тонни зернових.

– Росіяни використовують тактику початку 20 століття – з крадіжками зерна й вивезенням його з України… На цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для перероблення (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйона тонн зернових. Це суттєвий запас, – наголосив перший заступник міністра.

Вартість викраденого зерна сягає сотень мільйонів доларів, і є ризик того, що збіжжя просто вивезуть до РФ.

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За словами Висоцького, в деяких регіонах РФ є дефіцит овочів, тому може статися так, що на території Херсонської області проведуть польові роботи, а потім урожай просто вивезуть до Росії.

Раніше МЗС України назвало дії російських загарбників, які відбирають урожай у фермерів та вивозять його до Росії, продовженням злочинної політики радянської влади.

Окупанти блокують відвантаження зерна з українських портів та мінують суднохідні шляхи. Все це, за словами МЗС, загрожує продовольчій безпеці світу.

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