Протягом середи, 11 травня, російські війська не мали значного успіху в просуванні територією України, водночас українські війська зайняли нові позиції на північний схід від Харкова.

З такою оцінкою виступили військові аналітики з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у зведенні за 11 травня.

– Український контрнаступ на північ від міста Харкова змусив російські війська перейти до оборони та докладати зусиль щодо зміцнення та поповнення сил та засобів, спрямованих на запобігання подальшому просуванню українських військ до російського кордону, – пишуть дослідники.

Експерти зазначають, що російські зусилля вздовж південної лінії фронту та в Донецькій та Луганській областях залишаються у такому ж глухому куті, як і раніше.

– Російські війська не досягли значних успіхів через успішну українську оборону, що триває, – пишуть експерти.

Водночас дослідники зазначають, що український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та успішно послабив артилерійський тиск на місто Харків.

Проте окупаційні війська РФ 11 травня продовжили свої спроби оточити українські позиції в районі Сєверодонецька-Рубіжного-Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів, пишуть спостерігачі.

– Можливо, російські сили почнуть новий наступ у напрямку Бахмута після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ до Слов’янська, – йдеться у повідомленні.

Дослідники відзначають спробу ЗС РФ зміцнити свої позиції на заході Херсонської області, щоб спробувати просунутися у напрямку Миколаївської області.

У звіті експерти врахували коментар свого російського джерела, яке зазначає, що українські сили, можливо, проводять контратаку за 40 км на північ від Ізюма, щоб відрізати російські підрозділи у цьому ключовому місті. Водночас аналітики із ISW не змогли підтвердити ці повідомлення на цей момент.

За оновленими оцінками ISW, російські сили докладають зусиль за п’ятьма основними напрямками: основне зосередження ЗС РФ спрямоване на Схід України, а його вже можна розбити на п’ять піднапрямків – один основний та чотири допоміжні напрямки.

Так, основним напрямком на Сході для ЗС РФ є спроба оточити українські війська у котлі між Ізюмом і Донецькою та Луганською областями.

Серед підтримувальних напрямків окупаційних сил: Маріуполь, Харків, лінія фронту на півдні, Суми та північний схід України.

