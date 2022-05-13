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Факти / Україна
Марта Бондаренко |
Евакуація важкопоранених з Азовсталі та нова Чорнобаївка на Луганщині: що відбувається на 79-му добу війни (онлайн)

Евакуація важкопоранених з Азовсталі та нова Чорнобаївка на Луганщині: що відбувається на 79-му добу війни (онлайн)

  • Українські Збройні сили знищили чергові понтонні переправи ворога через річку Сіверський Донець.
  • Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вже у 19 разів розбили ворожу техніку у Чорнобаївці.
  • Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що спецоперація з евакуації з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених та відбуватиметься за посередництва Туреччини у перемовинах.
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07:29 - 13 травня
У Генштабі назвали попередні цифри втрат техніки у окупантів

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних сил та Десантно-штурмових військ знищили сім повітряних цілей: п’ять БпЛА Орлан-10, один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

Тільки на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за минулу добу відбили 18 атак ворога, знищено 13 танків, вісім артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

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07:25 - 13 травня

Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через війну, яку без жодних причин розв’язала Росія.

33 країни-члени підтримали утворення спеціальної слідчої комісії.

Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування. Китай та Еритрея висловилися проти.

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06:44 - 13 травня

Підприємствами Укроборонпрому відновили трофейну техніку сумарною вартістю у 1,5 млрд гривень.

При цьому сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 млрд гривень.

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