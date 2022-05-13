Евакуація важкопоранених з Азовсталі та нова Чорнобаївка на Луганщині: що відбувається на 79-му добу війни (онлайн)
- Українські Збройні сили знищили чергові понтонні переправи ворога через річку Сіверський Донець.
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вже у 19 разів розбили ворожу техніку у Чорнобаївці.
- Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що спецоперація з евакуації з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених та відбуватиметься за посередництва Туреччини у перемовинах.
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