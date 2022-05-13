07:25 -

Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні через війну, яку без жодних причин розв’язала Росія.

33 країни-члени підтримали утворення спеціальної слідчої комісії.

Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан і Венесуела, утрималися від голосування. Китай та Еритрея висловилися проти.