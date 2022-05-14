Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що переговори з Російською Федерацією щодо евакуації українських військових із заводу “Азовсталь” відбуваються дуже складно.

– Серце країни зараз – це Азовсталь. Окрім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров та сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює лише тверезий та прагматичний підхід, – наголосила вона у себе в Telegram.

Верещук закликала “не перебільшувати вплив світових лідерів”, бо якби цей вплив був на належному рівні, війни б не було.

– Є указ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Переговори із ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання – витягнути наших хлопців. Усіх. Живими, – наголосила міністр.