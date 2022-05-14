Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что переговоры с Российской Федерацией об эвакуации украинских военных с завода Азовсталь проходят очень сложно.

– Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход, – подчеркнула она у себя в Telegram.

Верещук призвала “не преувеличивать влияние мировых лидеров”, так как если бы это влияние было на должном уровне, войны бы не было.

– Есть указ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми, – подчеркнула министр.