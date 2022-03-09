Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список евакуаційних потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

У середу, 10 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

06:23 – №114, 142 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

21:50 – №15 Харків – Рахів

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по станції Харків 10 березня 2022

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси по станції Запоріжжя 10 березня 2022

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси по станції Дніпро 10 березня 2022

06:23 – №796 Дніпро – Харків

08:16 – №738 Запоріжжя – Київ

14:00 – №732 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси по станції Вінниця 10 березня 2022

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

18:07 – №055 Київ – Рахів

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.

Міжнародні евакуаційні рейси на 10 березня 2022:

Польща

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 08:00;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Словаччина

Поїзд Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.

Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Фото: Укрзалізниця