РФ намагається встановити системи ППО на Зміїному – ОВА

Армія Російської Федерації намагається встановити системи протиповітряної оборони на острові Зміїний.

Про це під час ранкового відеозвернення повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Однак рішення українського військового керівництва стане для ворога фатальним, запевняє представник ОВА.

Контролює обласна військова адміністрація й ситуацію в Придністров’ї, де росіяни влаштовують імітацію певних рухів.

На Миколаївському напрямку станом на 14 травня триває позиційна боротьба. Ворог, зокрема, застосовує артилерійські системи.

Українська армія у відповідь відкриває вогонь з американських гаубиць М-777.

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Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков 13 травня повідомив, що Збройні сили України вже мають важке озброєння від партнерів.

Зокрема, на фронті працюють американські гаубиці М777 калібру 155 мм. За його словами, ще три місяці тому це вважалося неможливим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Братчук