Армия Российской Федерации пытается установить систему противовоздушной обороны на острове Змеиный.

Об этом во время утреннего видеообращения сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Однако решение украинского военного руководства станет для врага роковым, уверяет представитель ОВА.

Контролирует областная военная администрация и ситуацию в Приднестровье, где россияне устраивают имитацию определенных движений.

На Николаевском направлении по состоянию на 14 мая продолжается позиционная борьба. Враг, в частности, применяет артиллерийские системы.

Украинская армия в ответ открывает огонь из американских гаубиц М-777.

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Напомним, что министр обороны Алексей Резников 13 мая сообщил, что Вооруженные силы Украины уже имеют тяжелое вооружение от партнеров.

В частности, на фронте работают американские гаубицы М777 калибра 155 мм. По его словам, еще три месяца назад это считалось невозможным.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Братчук