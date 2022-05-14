Джерело: Генштаб ЗСУ
Відступ росіян з-під Харкова та спроба окупантів вийти на кордони Луганщини: що відбувається на 80 добу війни (онлайн)
Сьогодні розпочалась 80 доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста та села.
Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував поступки щодо суверенітету України, щоб Володимир Путін міг зберегти обличчя.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що війська РФ кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону на Луганщині.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала стратегічної поразки, а Україну входить у довгострокову фазу війни.
Голова ГУР МО повідомив, що президент РФ Володимир Путін має декілька захворювань одночасно, а в самій Росії вже почався процес зміни влади.
Найважливіші події 80-го дня – у трансляції Фактів ICTV.
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