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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Відступ росіян з-під Харкова та спроба окупантів вийти на кордони Луганщини: що відбувається на 80 добу війни (онлайн)

Відступ росіян з-під Харкова та спроба окупантів вийти на кордони Луганщини: що відбувається на 80 добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 80 доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста та села.

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував поступки щодо суверенітету України, щоб Володимир Путін міг зберегти обличчя.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що війська РФ кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону на Луганщині.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала стратегічної поразки, а Україну входить у довгострокову фазу війни.

Голова ГУР МО повідомив, що президент РФ Володимир Путін має декілька захворювань одночасно, а в самій Росії вже почався процес зміни влади.

Найважливіші події 80-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

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Пряма трансляція
00:48 - 14 травня

В зоні Об’єднаних сил Збройні сили України відбили 10 атак російських військ та змогли ліквідувати понад 20 одиниць ворожої техніки – від танків до артилерії.

Про це на сторінці у Facebook повідомило Угруповання Об’єднаних сил.

Українські військові назвали обстановку в зоні складною, але контрольованою.

– Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом, – повідомили військові.

Зазначається, що за добу ЗСУ знищили:

  • 5 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 7 ворожих автомобілів.
  • значних сил у живій силі (точна кількість не уточнюється, – Ред.)

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотники Орлан-10.

Джерело: Угруповання Об’єднаних сил

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00:27 - 14 травня

Ворог намагається згрупуватись для відходу від Харкова, щоб не допустити просування ЗСУ в тил російських окупаційних сил, який знаходиться в Ізюмі.

Про це у вечірньому зведенні за 13 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

– Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова, – повідомили у штабі.

ДжерелоГенштаб ЗСУ

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00:25 - 14 травня

Оголошений на 17 липня “референдум” у Південній Осетії, території якого у 2008 році Росія окупувала у Грузії, має стати “невеликою репетицією” перед тим, щоб спробувати провести подібні “народні голосування” на окупованих територіях України.

Із такою оцінкою виступив помічник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Це цілком може бути маленькою репетицією, не знаю чи це точно, але це може бути маленькою репетицією майбутнього референдуму на Херсонщині або на території так званих “ЛНР” та “ДНР”. Зараз спробує подивитись, чи вийде чи не вийде. Якщо не вийде – будуть здавати назад, – сказав він.

За словами Арестовича, це відомий спосіб перевірки російської влади, щоб подивитися, як на це реагуватимуть країни Заходу. Як приклад, який уже мав місце у цій війні, подібну перевірку РФ влаштовувала в середині квітня, коли щось схоже на хімічну зброю застосовувалося на території заводу Азовсталь у Маріуполі.

– Це була перевірка… Захід негайно відреагував і сказав, що це буде переходом червоної лінії, і ми втрутимось. Все, що тема зникла. Зараз вони закинули про референдум і дивляться, чи минеться, чи не минеться, – сказав Олексій Арестович.

ДжерелоФейгин Live

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