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Ворог намагається згрупуватись для відходу від Харкова, щоб не допустити просування ЗСУ в тил російських окупаційних сил, який знаходиться в Ізюмі.

Про це у вечірньому зведенні за 13 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

– Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова, – повідомили у штабі.