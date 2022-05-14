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Факти / Україна

Україна відстояла Харків: російські війська залишають свої позиції — ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Харків обстріляний

Російські військові, швидше за все, вирішили повністю піти з позицій навколо Харкова, оскільки продовжують наступати Збройні сили України, а підрозділи окупантів не отримують підкріплення.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

Дослідники зазначають, що російські підрозділи протягом останніх кількох днів і не намагалися утримати позиції проти українських контратакувальних сил, за деякими винятками.

– Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські збройні сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони це зробили з російськими військами, які намагалися захопити Київ, – зазначають аналітики ISW.

ВСУ, можливо, спробують пошкодити наземні лінії зв’язку (GLOC) між Білгородом і російськими військами, зосередженими навколо Ізюма. Хоча Росія має кілька таких наземних ліній зв’язку, зокрема трохи далі від нинішніх українських позицій.

ISW

Наразі окупанти зосереджені на оточенні Сєвєродонецька і Лисичанська з півночі та з півдня. Російські війська, що наступали від Попасної, протягом доби не досягли істотного прогресу.

Також армія РФ відновила наступ у напрямку Слов’янська, але станом на 13 травня не досягли успіху.

Зараз дивляться

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що попри значні переваги російських військ і в особовому складі, і в озброєнні, ЗСУ вдалося зупинити наступ РФ, а на деяких напрямках ворог перейшов до оборони.

За його словами, РФ після невдалої спроби оточити Харків перейшла до оборони, схожа ситуація і на Ізюмському напрямку, тому ворог зараз перекидає свої сили на Луганський напрямок.

Джерело: ISW

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Фото: Depositphotos

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