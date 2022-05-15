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Факти / Україна

Летіла у бік Коропивницького: ППО збила російську ракету

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр

У Кіровоградській області ніч проти 15 травня була з сиренами, проте ситуація спокійна і контрольована. Уже під ранок сили протиповітряної оборони (ППО) збили російську ракету, яка летіла у напрямку Кропивницького.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі, – написав він у соцмережі.

Сьогодні вночі російські війська двічі обстріляли Сумську область, завдавши ракетного удару зі своєї території по околицях одного з населених пунктів Садівської громади.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань будинки у приватному секторі.

Другий удар був із літака по інфраструктурі Глухівської міської громади у Шосткинськогому районі. На щастя, постраждалих немає.

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Фото: Depositphotos

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