РФ стріляє з Ураганів та скидає фосфорні боєприпаси: ситуація в регіонах 15 травня

На 81-шу добу українські населені пункти й надалі зазнають атак із боку РФ.

Росіяни завдають ракетних ударів, відкривають вогонь із реактивних систем залпового вогню та скидають фосфорні боєприпаси.

Близько 04.30 15 травня російська ракета поцілила один із об’єктів військової інфраструктури Львівської області.

Нині обласна влада уточнює інформацію про постраждалих, наслідки та масштаби руйнувань.

У Дніпропетровській області ворог двічі обстріляв з Ураганів Широківську громаду. Люди від атаки РФ не постраждали.

У Запорізькій області ситуація станом на 15 травня стабільна, а бої уздовж лінії фронту тривають.

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Не вщухають бої й на Ізюмському напрямку.

У Харкові обласна влада обстрілів не зафіксувала.

Однак неспокійно було упродовж доби в Чугуївському та Первомайському районах області. За даними військової адміністрації, є постраждалі.

Увечері 14 травня через обстріл зайнявся склад у Харківському районі. Масштабну пожежу ліквідували рятувальники.

Зруйнували російські загарбники ракетним обстрілом увечері 14 травня чимало домогосподарств на околицях села Шпилівка Сумського району.

А вже за кілька годин, уночі 15 травня, від скинутої з літака російської ракети постраждала інфрастуктура в Шосткинському районі.

У Сєвєродонецьку Луганської області окупаційні війська поцілили в завод Азот, технікум та багатоповерхівки. Є поранені.

У Комишувасі російський снаряд влучив у будівлю селищної ради та будинок культури.

Рівняє із землею ворог Попаснянську та Гірську громади. Від атак загарбників поранення дістали три жителя Врубівки та ще одна жінка в Новодружеську.

Не зменшується напруга в Донецькій області. У селі Новокалинове Очеретинської громади через застосування росіянами фосфорних снарядів згоріло кілька будинків.

Кілька селищ залишилися без газу в Торецькій громаді після того, як ворог перебив газопровiд.

Ще кілька населених пунктів – без електрики після пошкодження підстанції Торецька. Є загиблі та поранені.

Складною залишається ситуація в районі заводу Азовсталь. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія вперше застосувала проти захисників міста запалювальні або фосфорні бомби.

Станом на 15 травня фахівці ще остаточно встановлюють, яке саме озброєння використала РФ.

Стабільно критична ситуація і в Херсонській області. Там росіяни знищують інфраструктуру, влаштовують мародерства та викрадають людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони РФ