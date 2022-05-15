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Факти / Україна

Україна може перемогти у війні цього року: Подоляк розповів, що для цього потрібно

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Михайло Подоляк

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ми не можемо покінчити з війною цього місяця, але можемо це зробити цього року. Подоляк наголосив, що для цього Україні потрібні танки, літаки, артилерія та запровадження реального нафтового ембарго проти РФ.

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що, на його думку, війна триватиме, поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно привласнила Росія.

За його словами, РФ у її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що у неї є бажання знищити сусідів, забрати щось. Тому радник голови ОП каже, що в України є місія – зупинити Росію та відкинути до наших кордонів.

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Фото: Офіс президента

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