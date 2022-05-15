Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ми не можемо покінчити з війною цього місяця, але можемо це зробити цього року. Подоляк наголосив, що для цього Україні потрібні танки, літаки, артилерія та запровадження реального нафтового ембарго проти РФ.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що, на його думку, війна триватиме, поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно привласнила Росія.

За його словами, РФ у її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що у неї є бажання знищити сусідів, забрати щось. Тому радник голови ОП каже, що в України є місія – зупинити Росію та відкинути до наших кордонів.