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Факти / Україна / Суспільство

Не дозволимо будь-який “Мінськ”: Подоляк розповів, доки триватиме війна в Україні

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна триватиме поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно анексувала Росія.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону 14 травня.

– Росія у її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що у них є бажання знищити сусідів, забрати щось. Це – єдине, що вони продають світу. Тобто вони дві речі продають – жах, мовляв бійтесь нас, бо вони можуть зайти на територію чужої держави, назвати це “спеціальною військовою операцією”. Адже вони 200-тисячною армією зайшли на територію чужої країни та почали тут все руйнувати, – зазначив Подоляк.

Водночас світ дивиться і не вірить у це. Радник голови ОП каже, що в України є місія – зупинити Росію та відкинути до наших кордонів. Адже вже сьогодні у РФ кажуть, мовляв, Фінляндія і Швеція йдуть в НАТО, а тому “давайте з ними воювати”.

Польща говорить багато справедливих речей про РФ, а росіяни заявляють про “денацифікацію” Польщі. РФ продає експансію під будь-яким приводом.

Подоляк зазначив, що завдяки енергоносіям Росія має багато грошей, адже за три місяці війни РФ отримала €100 млрд. І це ті гроші, які йдуть на війну проти України.

Зараз дивляться

– Після Бучі, Гостомелю, того, що сталось у Маріуполі – для нас це питання принципове. Ми не хочемо мати сусіда, який через рік-два знову ж таки нас атакуватиме. А тому ми не можемо дозволити собі новий “Мінськ”, – сказав він.

За словами експерта, для цього потрібно деокупувати усю територію України. Подоляк додав, що багато українських регіонів уже зараз вважають, що війна десь на сході чи півдні України і їх це, мовляв, їх не стосується, хоча це не так. Війна потребує мобілізації всього суспільства – у Львові та Києві.

– Нам потрібно розуміти, що війна продовжиться – три місяці, пів року чи навіть вісім місяців і ми маємо її виграти. І це не питання часу. Ми маємо зробити, щоб війни в Україні вже більше не було, – підсумував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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