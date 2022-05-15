Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна триватиме поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно анексувала Росія. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону 14 травня.

– Росія у її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що у них є бажання знищити сусідів, забрати щось. Це – єдине, що вони продають світу. Тобто вони дві речі продають – жах, мовляв бійтесь нас, бо вони можуть зайти на територію чужої держави, назвати це “спеціальною військовою операцією”. Адже вони 200-тисячною армією зайшли на територію чужої країни та почали тут все руйнувати, – зазначив Подоляк.

Водночас світ дивиться і не вірить у це. Радник голови ОП каже, що в України є місія – зупинити Росію та відкинути до наших кордонів. Адже вже сьогодні у РФ кажуть, мовляв, Фінляндія і Швеція йдуть в НАТО, а тому “давайте з ними воювати”.

Польща говорить багато справедливих речей про РФ, а росіяни заявляють про “денацифікацію” Польщі. РФ продає експансію під будь-яким приводом.

Подоляк зазначив, що завдяки енергоносіям Росія має багато грошей, адже за три місяці війни РФ отримала €100 млрд. І це ті гроші, які йдуть на війну проти України.

Зараз дивляться

– Після Бучі, Гостомелю, того, що сталось у Маріуполі – для нас це питання принципове. Ми не хочемо мати сусіда, який через рік-два знову ж таки нас атакуватиме. А тому ми не можемо дозволити собі новий “Мінськ”, – сказав він.

За словами експерта, для цього потрібно деокупувати усю територію України. Подоляк додав, що багато українських регіонів уже зараз вважають, що війна десь на сході чи півдні України і їх це, мовляв, їх не стосується, хоча це не так. Війна потребує мобілізації всього суспільства – у Львові та Києві.

– Нам потрібно розуміти, що війна продовжиться – три місяці, пів року чи навіть вісім місяців і ми маємо її виграти. І це не питання часу. Ми маємо зробити, щоб війни в Україні вже більше не було, – підсумував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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