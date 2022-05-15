Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем это сделать в этом году. Подоляк подчеркнул, что для этого Украине нужны танки, самолеты, артиллерия и введение реального нефтяного эмбарго против РФ.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что, по его мнению, война будет продолжаться, пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно присвоила Россия.

По его словам, РФ в ее нынешнем виде существует только за счет того, что у нее есть желание уничтожить соседей, забрать что-то. Поэтому советник главы ОП говорит, что у Украины есть миссия – остановить Россию и отбросить к нашим границам.