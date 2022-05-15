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Факты / Украина

Украина может победить в войне в этом году: Подоляк рассказал, что для этого нужно

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Михайло Подоляк

Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем это сделать в этом году. Подоляк подчеркнул, что для этого Украине нужны танки, самолеты, артиллерия и введение реального нефтяного эмбарго против РФ.

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что, по его мнению, война будет продолжаться, пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно присвоила Россия.

По его словам, РФ в ее нынешнем виде существует только за счет того, что у нее есть желание уничтожить соседей, забрать что-то. Поэтому советник главы ОП говорит, что у Украины есть миссия – остановить Россию и отбросить к нашим границам.

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Фото: Офис президента

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