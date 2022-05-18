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Факти / Світ

Допоможе Україні перемогти у війні: Зеленський подякував ЄК за €9 млрд допомоги

Анастасія Дячкіна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений сьогодні пакет підтримки та макрофінансової допомоги Україні обсягом у €9 млрд.

– Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він включає нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС, – написав Зеленський у себе в Twitter в середу, 18 травня.

Нагадаємо, Єврокомісія окрім макрофінансової допомоги Україні затвердила план заміни російського викопного палива.

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