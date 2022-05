РФ перекине сили для посилення операцій на Донбасі після захоплення Маріуполя – розвідка Британії

Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі вийшли до 1 700 українських військових. Скільки захисників досі залишається на території заводу, наразі невідомо.

Британські розвідники припускають: щойно Росія захопить Маріуполь, цілком ймовірно, що загарбники перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2022