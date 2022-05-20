РФ перекине сили для посилення операцій на Донбасі після захоплення Маріуполя – розвідка Британії

Травень, 20 в 10:26

Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі вийшли до 1 700 українських військових. Скільки захисників досі залишається на території заводу, наразі невідомо.

Британські розвідники припускають: щойно Росія захопить Маріуполь, цілком ймовірно, що загарбники перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі.

– Стійкий український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати. Це може бути тривалим процесом, якщо все зробити ретельно, – пояснили у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/AgtCk64rRw ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2022

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Водночас британські розвідники наголосили, що російське командування перебуває під тиском необхідності наочного досягнення оперативних цілей.

Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що може призвести до подальшого їх виснаження.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 86-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові наступають у районах Лисичанська та Сєверодонецька.

На Донецькому напрямку армія РФ активізувала наступальні та штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.